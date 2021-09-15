Родственник погибшей в крушении МН17: рейс был сбит российскими военными, у них в руках был 'Бук'

Мужчина Ру Риза потерял в авиакатастрофе рейса МН17 сестру Дейзи и ее мужа Рене. Он обвинил в трагедии российских военных, у которых был в наличии зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Текстовую трансляцию в Twitter из зала суда в Гааге (Нидерланды) вел представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Родственник погибших рассказал, что его семья в 1960 году переехала в Нидерланды из голландской Новой Гвинеи.

Риза сказал, что его сестра с мужем были в отпуске на Бали. О сбитом самолете он узнал по телефону.

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"Они были счастливы, летели в отпуск и домой. 17 июля 2014 года MH17 был сбит холодными и бессердечными российскими военными. У них в руках был "Бук" – ужасное орудие убийства. Я видел кадры, видел реконструкцию самолета. Я словно чувствовал, что это произошло со мной", – высказал он.

Риза также рассказал, какими людьми были его сестра и ее муж.

"Дейзи была нежной и заботливой, любила кошек, собак, дорогую одежду и рестораны. Но она часто была властной, ее слово было законом. При этом она всегда готова была выслушать… Рене был верным другом, он любил смотреть футбол и выпивать. Любил хорошую еду, особенно на Бали. Он любил ходить на рыбалку с отцом и никогда не забывал о своих друзьях. Он очень гордился своим домом, который сам построил", – вспоминал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина, который потерял сестру, ее мужа, племянницу и племянника в крушении рейса МН-17, рассказал о своем состоянии после авиакатастрофы. По его словам, его жизнь стала кошмаром.

Гражданин Нидерландов Питер ван дер Мейер потерял трех дочерей в крушении рейса МН17 Malaysian Airlines. По его словам, после гибели детей он прошел через "настоящий ад".