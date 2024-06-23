Риски вербовки: Латвия призвала граждан не ездить в РФ и РБ

Служба государственной безопасности Латвии призвала граждан своей страны воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию на купальские праздники и Троицу. Служба напомнила латвийцам о "высоких рисках разведки и вербовки" на территории этих стран.

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Соответствующий призыв латвийская Служба государственной безопасности обнародовала в социальных сетях. Отметим, что Купала в РФ отмечают в июле, а в Украине Купала, как и Троица – 23 и 24 июня.

Спецслужба отмечает, что при пересечении границы России или Белоруссии следует быть внимательными. В случае возникновения подозрений – уведомить Службу государственной безопасности Латвии о контакте с представителем спецслужбы конкретной страны.

Кроме того, граждан Латвии призывают обращаться в Службу, если во время пересечения границы человека проверяют или допрашивают "в необычно интенсивной манере" или если человека допрашивает человек в штатской одежде, не в форме пограничника.

Также следует информировать Службу, если вам на границе задают вопросы, не относящиеся к компетенции пограничников, в том числе вопросы частного характера.

Отдельно Служба государственной безопасности Латвии призвала сообщать о ситуациях, когда человека безосновательно обвиняют в нарушении или преступлении, просят сотрудничать, а также если дают номер телефона, на который можно позвонить во время следующего визита.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет коалицию дронов, уже отправила Украине первую партию беспилотников и готовит вторую. Этот процесс прошел через процедуру национальной закупки.

Именно из-за того, что Латвия хороший и надежный партнер Украины, в РФ к латвийцам относятся крайне негативно.

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