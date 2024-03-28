Латвия объявила российского дипломата персоной нон решетки: осуществлял 'провокационную публичную коммуникацию'

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Олега Зыкова. Ему был заявлен категорический протест Латвии в связи с "длительной неприемлемой и провокационной коммуникацией, совершаемой посольством".

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил Зыкову об объявлении одного дипломата посольства РФ персоной нон грата. Имя российской персоны нон грата не названо, в МИД Латвии лишь отметили, что россиянину приказано покинуть страну до 10 апреля.

Какую именно "провокационную коммуникацию" осуществлял российский дипломат, также не сообщается. МИД Латвии отметил, что "российское посольство, несмотря на неоднократные замечания, продолжало некорректную публичную коммуникацию, направленную против институтов государственной власти Латвии, дискредитацию учреждений и разжигание ненависти в латвийском обществе".

Вероятно, речь идет о последних сообщениях российских дипломатов в Латвии, сделанных в Facebook. В частности, посольство утверждало, что латвийские правоохранители запрещают людям приносить цветы к посольству РФ в связи с терактом в "Крокусе".

Такой запрет действительно существует. Однако он не имеет отношения к упомянутому теракту, действует с марта 2022 года, был введен в целях безопасности дипломатов и касается как посольства России, так и Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, латвийское правительство утвердило перечень товаров из страны-террористки и ее соседки Беларуси, на которые введен запрет на импорт. Она касается практически всех видов овощей, мяса и других видов ижи.

Также Латвия продаст на аукционе земельный участок в центре Риги и расположенный на нем так называемый Дом Москвы, ранее принадлежавший РФ, но национализированный по решению Сейма.

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