Рис и зарплаты в 2 тысячи долларов: в Корее выяснили, чем Россия 'отблагодарит' КНДР за вступление в войну против Украины

Каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать за Россию в войне против Украины, будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере примерно 2000 долларов США. Москва также будет поставлять в КНДР 600-700 тонн риса в год, некоторые космические технологии и, возможно, ей придется помочь Пхеньяну в случае боевых действий на Корейском полуострове.

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Об этом заявило издание The Korea Herald со ссылкой на данные разведки Сеула. "Если когда-нибудь на Корейском полуострове начнется война, Северная Корея теперь может рассчитывать на то, что Россия придет и поможет", – сказал Ви Сон Лака, член разведывательного комитета южнокорейской Национальной ассамблеи.

В Сеуле считают, что КНДР направила в Российскую Федерацию тысячи солдат, и к концу года это количество вырастет.

Помимо военных, в России уже находятся около 4000 северокорейских рабочих. В разведке Южной Кореи предполагают, что их зарплата – около 800 долларов в месяц.

Хотя Национальная разведывательная служба в своем последнем анализе заявила, что издержки от вступления Северной Кореи в войну в долгосрочной перспективе перевесят выгоды, по мнению Ви Сон Лака, это "совсем неплохая сделка" для Пхеньяна.

Нам Сон Ук, бывший президент Института стратегии национальной безопасности (аналитического центра, связанного с разведкой Южной Кореи), заявил журналистам, что сейчас в отчетах ведомства преуменьшается значимость присоединения КНДР к войне против Украины.

"Военное сотрудничество Северной Кореи и России продлится и после войны. Они согласились оказать немедленную военную помощь, если кто-либо из них подвергнется нападению, в соответствии с пактом о взаимной обороне, который является обязательным", – предположил он.

Нам Сон Ук уверен, что КНДР "останется полезной для РФ в качестве разменной монеты" на переговорах со следующей администрацией США.

"Москва будет использовать свои тесные связи с Пхеньяном, чтобы получить рычаги влияния на Вашингтон, как это делал Пекин в прошлом", – объяснил южнокорейский эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Базовый уровень подготовки военнослужащих Северной Кореи, которые пополнили ряды российской оккупационной армии, может быть достаточно неплохим по сравнению со средним уровнем подготовки военных РФ. Об этом заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Почему участие КНДР в войне – это также эскалация между Востоком и Западом, по крайней мере, на Корейском полуострове, читайте по ссылке.

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