РФ заговорила о центрах исследований по биооружию в Азербайджане: власти страны отреагировали

Российское руководство в очередной раз выразило безосновательное опасение в отношении создания лабораторий по разработке биологического оружия, направленного против армии и гражданского населения РФ. На сей раз объектом абсурдных заявлений стал Азербайджан, как якобы сателлит США после распада СССР.

Об этом еще 27 апреля заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает ТАСС. Из каких-то личных источников к нему дошли сведения о целой сети американских лабораторий, которые развернули не только в Украине и Азербайджане, но и Узбекистане, Казахстане, Грузии и Армении.

"Там их ученые, прикрываясь научными исследованиями, ведут военно-биологическую деятельность", – сказал российский чиновник.

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В свою очередь Баку категорически отрицает подобный выпад против страны и призывает Россию не выдавать за действительно то, чему нет ни единого подтверждения. В первую очередь, потому что это несет обеспокоенность в массы самого азербайджанского населения.

"Азербайджанская сторона открыта к сотрудничеству, если будут представлены конкретные факты о работе в стране подобных лабораторий. Исходя из логики партнерских отношений, мы заявляем о готовности расследовать конкретные факты, в случае если таковые будут предоставлены российской стороной", – заявили в Службе государственной безопасности, передает агентство Trend.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, аналогичные обвинения выдвигала Москва и против Украины. Тогда Кремль заявил на весь мир, что США спонсирует работу биолабораторий под Киевом и напугал российское население простыми голубями.