Президент Бразилии после скандальных заявлений отреагировал на приглашение посетить Украину: отправит помощника

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва ответил по приглашению МИД посетить Украину. Вместо себя он отправит в Киев своего помощника по международным вопросам Селсо Аморима.

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Об этом пишет бразильское издание Folha со ссылкой на руководителя генерального секретариата администрации президента Бразилии Марсио Масседо. Отмечается, что ранее Аморим уже посещал Россию.

"Президент Бразилии принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-руководитель МИД, который уже был в России, Селсо Аморим посетит Украину", – цитирует издание Марсио Маседо.

Отмечается, что Маседо сделал заявление после встречи с представителями Ассоциации украинцев в Португалии, куда бразильский президент прибыл с визитом в пятницу, 21 апреля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва призвал Соединенные Штаты прекратить поставлять оружие в Украину, поскольку это, по его словам, затягивает войну. Также он предложил отдать Крым России "чтобы закончить войну".

В Белом доме в ответ сказали, что Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду и совсем не обращает внимания на факты. В Вашингтоне напомнили, что война может закончиться прямо сейчас, если российский диктатор Путин уведет свои войска с украинской территории.

Со своей стороны в украинском МИДе пригласили президента Бразилии да Силву приехать в Украину с визитом, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

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