'РФ нанесет ядерный удар по США': в Конгрессе заявили, что Салливан предостерегает от 'большой' помощи Украине

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан боится "слишком помогать" Украине. Он считает, что Россия может нанести ядерный удар по Соединенным Штатам, если они окажут "слишком большую" военную помощь Киеву.

Об этом заявил член Палаты представителей Майкл Маккол в интервью Puck. Он назвал Салливана чрезмерно робким и осторожным.

"Джейк слишком осторожен. Он очень робок. И он купился на идею, что если мы дадим им слишком много, то Россия применит против нас тактическое ядерное оружие. Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что они этого не сделают. Потому, что это изменило бы правила игры для всех", – сказал политик.

Майкл Маккол считает и президента США очень осторожным в вопросе помощи Украине. Он назвал Джо Байден и Джейка Салливана "своего рода единомышленниками".

"Но я просто думаю, что Салливан был слишком робок, слишком осторожен. И все слишком провокативно. Но самая безумная вещь – что все, о чем он волновался, уже согласовано, мы это передаем. Просто этого слишком мало и слишком поздно", – признал политик.

Он также сказал, что считает общую реакцию США на полномасштабную войну России против Украины "очень скромной".

В то же время Маккол отметил, что действующий госсекретарь Энтони Блинкен в начале полномасштабной войны выступал за передачу "МИГов" Украине. Поэтому, по словам политика, тормозят оказание помощи именно Салливан и Байден.

"Я был рядом с ним сразу после вторжения, он полностью поддерживал передачу МиГив. Это не он. По-моему, это Джейк Салливан и Белый дом. Это очень робкая реакция. Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Ты или в деле, или нет. Не останавливайся на полпути, – сказал Маккоул.

Политик подчеркнул, что такой робкой реакцией США дает российскому диктатору Путину "именно то, что он хочет", втягивая Украину в войну на истощение.

"Это патовая ситуация. Война на истощение. И у него больше людей, чтобы бросить их на фронт", – отметил Маккоул.

Как сообщал OBOZ.UA, Джейк Салливан во время визита в Киев 20 марта сказал, что сочтет победой Украины в войне – выйти из нее суверенной, демократической, свободной страной. При этом Салливан не упомянул среди условий победы восстановление территориальной целостности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!