РФ может заключить с Ираном всеобъемлющее соглашение: на встрече Совбеза ООН прозвучало предупреждение

Россия намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения соответствующего двустороннего соглашения. Такое соглашение страна-агрессор уже подписала с Северной Кореей.

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Об этом заявил заместитель постпреда США в ООН Роберт Вуд на последнем заседании Совбеза ООН. Он посетовал, что дипломатам приходится сидеть и слушать российские нарративы.

"Откровенная ложь, выдумки, угрозы, извращение фактов и ревизионизм истории со стороны представителя Российской Федерации безграничны. Очень досадно, что мы все должны сидеть здесь и слушать все это", –сказал Вуд.

Напомним, что недавно режимы РФ и КНДР заявили о подписании соглашения о сотрудничестве. Это является новым откровенным нарушением Устава ООН, заметил американец, добавив, что в попытке оправдать указанное нарушение "Россия прочитала Совбезу лекцию о многостороннем сотрудничестве".

Последнее заседание Совбеза было созвано Москвой по поводу поставок оружия Украине. Как подчеркнул Вуд, Кремль "злоупотребляет Совбезом как платформой для трансляции своей дезинформации". В свою очередь, американец обвинил Китай, КНДР и Иран в военной поддержке России. Последняя использует такую ​​помощь "для убийства мирных жителей и разрушения инфраструктуры Украины".

"Стоит только взглянуть на ужасную атаку России, которая пришлась на детскую больницу "Охматдет", чтобы увидеть последствия китайской поддержки оборонно-промышленной базы России. КНДР также незаконно передала десятки баллистических ракет и более 15 000 контейнеров с боеприпасами России", – отметил Вуд.

По его словам, соотношение между Россией и КНДР строятся на простых условиях: Россия помогает северокорейскому режиму незаконно разрабатывать баллистические ракеты, в ответ КНДР снабжает ими Кремль.

"Достоверные сообщения свидетельствуют о том, что Москва планирует придерживаться той же методики с Тегераном, повышая двусторонние связи с помощью всеобъемлющего двустороннего соглашения. Иран является еще одной страной, оказывающей прямую военную поддержку РФ. Отдельно следует подчеркнуть серьезные последствия возможной передачи Ираном баллистических ракет и связанных с ними технологий России", – заявил Вуд.

"Существует четкая разница между поддержкой усилий страны защитить себя в соответствии с Уставом ООН и поддержкой международной террористической группы и нарушениями санкционного режима ООН. Тот факт, что Россия эти определения не различает, говорит сам за себя", – резюмировал американец.

Как сообщал OBOZ.UA, российская делегация хотела заблокировать участие Украины в заседании Совбеза ООН, инициированном в связи с массированным ракетным ударом 8 июля. Однако попытка провалилась. Члены Совбеза ООН отреагировали на обстрел "Охматдета", они назвали поведение России военным преступлением и заявили, что Путин "стремится только сеять смерть и разрушение".

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