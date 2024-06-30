РФ могла заминировать критическую подводную инфраструктуру ЕС в Северном море, чтобы шпионить – The Times

Страна-террорист Россия могла заминировать критическую подводную инфраструктуру в Северном море. В НАТО отметили, что любое российское судно вызывает подозрения, поскольку все они работают на государство.

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В Североатлантическом альянсе аргументируют свои подозрения информацией, полученной от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями. Об этом говорится в материале The Times.

По предварительным данным, для воплощения своих преступных намерений россияне используют корабли, так как спутниковые снимки не позволяют мониторить морское дно. На Западе предупреждают, что ключевыми целями кремлевского режима могут быть электроснабжение и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы.

Представитель бельгийского подразделения, занимающегося морской безопасностью Томас Де Шпигелере заявил, что на сегодняшний день шпионаж обнаружить сложнее, ведь ранее для этого использовались исследовательские суда или военные корабли, но теперь разведкой могут заниматься даже гражданские судна.

В то же время службы безопасности Бельгии отметили, что никаких доказательств минирования кабелей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северном море не было найдено. Однако в начале полномасштабного вторжения в Украину взрывчатку обнаружили на одном из британских кабелей.

При этом РФ занималась подобной деятельность даже до начала полномасштабной войны. В частности, за последние десять лет более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий. По меньшей мере 749 из 945 подозрительных маневров состоялись в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 подозрительных действия произошли вблизи кабелей электроэнергии, а остальные 124 – в районах, где проложены телекоммуникационные кабели.

"Российские корабли уже вызывают подозрение, даже если они соблюдают вполне нормальный режим плавания. Потому что каждое российское судно, даже если оно работает на частную компанию, все равно работает на государство. Аномалии в плавании не обязательно подозрительны. Но подозрительно, если это происходит над трубопроводами и кабелями", – объяснил Де Шпигелере.

Напомним, Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который вскоре был признан саботажем. В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия. Сама же РФ ожидаемо обвинила в этих диверсиях Запад и Украину.

Ранее глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген, много лет являвшийся советником по внешнеполитическим вопросам экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил, что самой большой ошибкой ее последнего правительства был газопровод "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZ.UA, военный альянс НАТО работает над внедрением технологии для выявления подозрительной активности вокруг подводной критической инфраструктуры в режиме реального времени. Речь идет о подводных дронах и искусственном интеллекте, которые Альянс сейчас тестирует на специальных учениях.

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