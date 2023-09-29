НАТО тестирует применение морских дронов и искусственного интеллекта для защиты подводной критической инфраструктуры – Bloomberg

Военный альянс НАТО работает над внедрением технологии для выявления подозрительной активности вокруг подводной критической инфраструктуры в режиме реального времени. Речь идет о подводных дронах и искусственном интеллекте, которые Альянс сейчас тестирует на специальных учениях.

Об этом сообщает Bloomberg. Эта инициатива была запущена после обнаружения сложностей в мониторинге после взрывов на газопроводе Nord Stream в прошлом году.

Четырнадцать стран-членов альянса вместе со Швецией испытывают морские дроны, датчики и использование искусственного интеллекта в течение 12-дневных учений у побережья Португалии, завершающихся в эту пятницу.

Эти учения Североатлантического союза проводят с целью защиты своей инфраструктуры, чтобы предотвратить попытки диверсий со стороны России.

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Как работает система обнаружения враждебной активности?

По словам генерал-лейтенанта Ганса-Вернера Вирманна, главы отделения НАТО по защите подводной инфраструктуры, все эти процессы проходят в режиме реального времени.

"Если удастся проявить враждебную активность, это позволит 31 союзнику НАТО рассматривать дипломатические или военные меры реагирования на жесткой основе информации", – сказал Вирманн.

Он также отметил, что главной целью является выявление недоброжелательной активности в области подводной инфраструктуры в момент ее возникновения и обмена этой информацией с правительствами и частными операторами.

Согласно сообщению издания, весной этого года Альянс предупреждал, что Москва может атаковать инфраструктуру в Европе и Северной Америке, в частности для установления рычагов влияния на страны, оказывающие помощь Украине.

"Москва использует комбинацию своих военных кораблей, научных кораблей, а также коммерческих рыболовных траулеров, контейнеровозов и танкеров для отслеживания важнейших подводных систем союзников по НАТО", – сказал Вирманн.

Средства массовой информации отмечают, что подводные кабели для передачи данных ежедневно обрабатывают финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов и перенаправляют примерно 95% мирового интернет-трафика. Две трети мировых запасов нефти и газа либо добываются на море, либо транспортируются по морю. Некоторые из этих систем имеют тысячи километров длины и находятся на сотнях метров глубины под водой, что делает их мониторинг сложной задачей.

По словам Ганса-Вернера Вирманна, новые технологии НАТО можно использовать для отслеживания движения судов, если они несколько раз пересекают критически важную инфраструктуру. В будущем сами оптоволоконные кабели смогут обнаруживать попытки вмешательства.

Как сообщили журналисты, в июле союзники НАТО согласовали создать новый морской центр для важнейшей подводной инфраструктуры, расположенный при своем морском командовании в Нортвуде, Великобритания. Кроме того, они также договорились о создании сети для улучшения обмена информацией между НАТО, ее союзниками и частным сектором с целью оперативной реакции на разведывательные данные, собираемые датчиками или системами искусственного интеллекта.

Генерал-лейтенант Вирманн отметил, что после инцидентов со взрывами на газопроводе "Северный поток" большинство операторов трубопроводов стали чрезвычайно осторожными и приступили к широкомасштабному обследованию своей инфраструктуры, проверяя примерно 9000 километров трубопроводов.

"Мы хотим обеспечить скорейший обмен информацией между участниками, потому что, если мы хотим выявить подозрительное поведение в режиме реального времени, мы должны действовать очень быстро", – сказал Вирманн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках масштабных учений Northern Coasts 2023, проведенных в сентябре этого года, страны Североатлантического Альянса впервые отработали сценарии действий при применении пятой статьи Договора. В ней прописан принцип коллективной обороны – нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

Напомним, что у НАТО признали нехватку некоторых видов боеприпасов и заявили, что увеличат производство. Снаряды будут производиться в большем количестве, чтобы пополнить запасы и Украины, и членов Североатлантического Альянса.

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