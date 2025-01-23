Резонансный указ Трампа о запрете гражданства США по рождению заблокирован: что происходит

Федеральный судья Джон Коэнур заблокировал указ президента США Дональда Трампа, отменявший предоставление гражданства по рождению. Судья признал указ "явно неконституционным" и выдал временный запрет на его исполнение на 14 дней, пока не состоится дополнительное разбирательство.

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Об этом сообщает CNN. Это решение стало результатом иска генерального прокурора Вашингтона Ника Брауна и трех других штатов, возглавляемых демократами, обжаловавших указ Трампа.

Они утверждают, что отмена гражданства по рождению нарушает 14 поправку к Конституции, которая гарантирует гражданство всем детям, которые рождаются на территории США и подпадают под ее юрисдикцию.

"Я работаю на судейском месте уже более четырех десятилетий. Я не могу упомянуть другой случай, если бы данный вопрос был так же понятен", – сказал Коенур.

Судья Коэнур выразил удивление по поводу того, как указ смог быть подписан, спросив: "Где были юристы, когда принимался этот указ?"

Со своей стороны администрация Трампа утверждает, что указ находится в рамках юрисдикции президента и позволяет ему ограничивать предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов или тем, чей правовой статус не является постоянным.

Министерство юстиции США призвало суд отложить введение временного запрета на более детальное рассмотрение дела. В Белом доме уже объявили, что планируют обжаловать это решение.

Напомним, коалиция из 18 американских штатов подала в федеральный суд иск с требованием упразднить указ президента Дональда Трампа, направленный на ограничение предоставления гражданства США по праву рождения. Этот шаг вызвал волну возмущения среди правозащитников и правительственных лидеров штатов, утверждающих, что указ нарушает 14 поправку к конституции Соединенных Штатов.

К иску присоединились такие штаты, как Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гавайи, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин, а также города Сан-Франциско и Вашингтон, округ Колумбия.

Кроме иска этой коалиции, еще четыре штата – Иллинойс, Аризона, Вашингтон и Орегон – подали отдельный судебный иск в штате Вашингтон, чтобы также оспорить законность указа Трампа. Генеральный прокурор Иллинойса Кваме Рауль отметил важность разумных двухпартийных реформ в сфере иммиграции, но отметил, что отмена права на гражданство по рождению, дважды подтвержденная Верховным судом, не является приемлемым решением.

Как сообщал OBOZ.UA, указ президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине. Контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление оружия нашей стране, остаются в силе.

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