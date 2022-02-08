Reuters опубликовало материал о 'сепаратистах' на Донбассе: в МИД Украины отреагировали

Авторитетное агентство Reuters опубликовало интервью главаря террористов так называемой Донецкой Народной республики Дениса Пушилина на фоне вероятного вторжения России на суверенную территорию Украины. Несмотря на то, что террорист неоднократно опирался на Москву в перспективах ведения боевых действий, западные журналисты пришли к выводу, что ОРДЛО на Донбассе руководят сепаратисты, а не российские оккупанты.

Соответствующий материал опубликован на сайте издания. Подобная терминология и постановка вопроса вызвала острую критику со стороны Министерства иностранных дел Украины.

"В первую очередь мы рассчитываем на себя, но не исключаем, что будем вынуждены обратиться к России, если Украина при поддержке западных стран пройдет определенную линию", – приводит Reuters слова Пушилина.

Агентство указало, что боевик "ДНР" назвал важным заявление, прозвучавшее в Думе РФ о необходимости снабжать регионы ОРДЛО на Донбассе оружием из Москвы.

Видео дня

Спикер украинского МИД Олег Николенко критически отозвался о характере статьи независимого агентства, подчеркнув важность освещения объективной информации без искажения фактов.

"На Донбассе правят не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Отвлечение внимания от России в данном контексте создает иллюзорную реальность, снимает с Кремля ответственность за происходящее в Украине. В вопросе безопасности Европы объективная журналистика играет едва ли не ключевую роль", – написал дипломат у себя в Twitter.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: