Демократы Палаты представителей отклонили 'компромиссный' законопроект республиканцев с помощью Украине: названа причина

В Палате представителей американского Конгресса демократы выступают против так называемого компромиссного законопроекта с помощью Украины. В то же время, они настаивают на принятии масштабного законопроекта о нацбезопасности, в котором предусмотрено выделение $60 млрд Киеву – его уже поддержал Сенат.

Об этом сказал лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис на брифинге в пятницу, 8 марта, передает Укринформ. Он отметил, что демократическое меньшинство не соглашается с "компромиссным" законопроектом, предложенным республиканцем Брайаном Фицпатриком.

"Единственный путь для того, чтобы удовлетворить потребности американского народа в национальной безопасности – чтобы республиканцы Палаты представителей внесли на голосование двухпартийный масштабный законопроект о нацбезопасности, который поступил из Сената", – подчеркнул Джеффрис.

Лидер демократов призвал поддержать интересы нацбезопасности американского народа и "порвать с пропутинскими экстремистами MAGA в их партии".

Напомним, что Сенат США в феврале 70 голосами одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине, а также поддержку Израиля без учета мер по борьбе с иммиграцией.

Позже конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик представил другой двухпартийный документ, включив в него вопросы границы. Документ предусматривает сокращенное финансирование – для Украины выделяется $47 млрд. Кроме того, законопроект не включает пакеты гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию, если Вашингтон будет вместе с Киевом и предоставит ему нужное вооружение. Нынешнюю ситуацию он назвал беспрецедентным моментом и необычными временами, поскольку происходит удар по демократии по всему миру.

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