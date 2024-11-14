Республиканцы установили контроль над Палатой представителей Конгресса США – СМИ

В Соединенных Штатах Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса, получив достаточно мест, чтобы ее контролировать – 218. Демократическая партия имеет 208 мест.

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Таким образом, республиканцы, получив большинство, хотя и незначительное, будут контролировать обе палаты Конгресса. Об этом сообщили издания The Washington Post и Associated Press.

Республиканцы укрепили свой контроль над Палатой представителей после одержания нескольких критически важных побед в Аризоне и Калифорнии и обошли действующих законодателей-демократов в ключевых округах "на поле боя", отмечают издания.

Ранее стало известно, что Республиканская партия также получила контроль над Сенатом. Там у них 53 места против 47 мест у демократов, которым по итогам выборов придется уступить большинство.

Теперь, имея в руках мощную руководящую триаду – президентство, Сенат и Палату представителей, лидеры республиканцев планируют получить мандат на свержение федерального правительства и скорую реализацию политики Дональда Трампа.

Они уже заявили, что намерены использовать свой контроль над ветвями власти в Вашингтоне, чтобы "начать быстрое принятие законов, включая широкий пакет сокращений налогов, ослабление правил внутренней добычи нефти и газа, а также строгие меры безопасности на границе".

Избранный президент Дональд Трамп и его близкий союзник, спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещали капитальный пересмотр федерального правительства, а также глубокие изменения во внутренней и внешней политике США.

"Мы поднимем над этим местом флаг "Америка прежде всего", – заявил Джонсон, показав на купол Капитолия во время пресс-конференции раньше этой недели.

Как сообщал OBOZ.UA, через несколько дней после победы на выборах Дональд Трамп провел назначение в президентской администрации. Кресла в большинстве своем получили его самые ярые поклонники.

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