Республиканцы уходят от Трампа к Байдену: это ли не провал?

Александр Флинт Мир 09:42, 7.01.2021 Обновлено: 10:08, 7.01.2021

Первая попытка не дать сертифицировать выборы провалилась. 93 сенатора (демократов и республиканцев) проголосовало против 6, чтобы опрокинуть подсчёт в Аризоне. Т.е. минимум 45 республиканцев ушло от Трампа и поддержало Байдена.

В нижней палате счёт 321 против 121, то есть 82 республиканских конгрессмена поддержало победу Байдена по Аризоне. Ещё 5 спорных штатов.

Это ли не провал?

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Мир

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