Республіканці йдуть від Трампа до Байдена: чи це не провал?

Олександр Флінт Світ 09:42, 7.01.2021 Оновлено: 10:08, 7.01.2021

Перша спроба не дати сертифікувати вибори провалилася. 93 сенатора (демократів і республіканців) проголосувало проти 6, щоб перекинути підрахунок в Арізоні. Тобто мінімум 45 республіканців пішло від Трампа і підтримало Байдена.

У нижній палаті рахунок 321 проти 121, тобто 82 республіканських конгресмена підтримало перемогу Байдена по Арізоні. Ще 5 спірних штатів.

Чи це не провал?

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