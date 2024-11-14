Республиканцы единогласно согласовали переизбрать Майка Джонсона спикером Палаты представителей Конгресса: что это значит для Украины

В среду, 13 ноября, в США состоялось заседание Республиканской партии, на котором Майка Джонсона единогласно переизбрали спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Штатов). Теперь это решение снова должны проголосовать уже в зале, когда будет новый созыв Палаты.

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Так, 3 января 2025 года Джонсону нужно будет набрать простое большинство – 218 голосов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Так же Скалис был избран лидером большинства, а Эммер – организатором большинства. То есть по лидерству в Палате все осталось как было в этом созыве", – написал он.

Также следует отметить, что, как пишет Axios, избранный президент США Дональд Трамп сказал республиканцам, что он на 100% поддерживает Джонсона.

По оценкам CNN, Республиканская партия будет контролировать обе палаты Конгресса. Таким образом, в январе 2025 она получит всю полноту власти в США: партию будет представлять президент, также они будут контролировать и Сенат, и Палату представителей. Это позволит Трампу по крайней мере в следующие два года продвигать свою политику и быстро добиться ключевых назначений.

Майк Джонсон и Украина

Джонсон, став спикером Палаты представителей, делал неоднозначные заявления касательно поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

СМИ писали, что принятие пакета военной помощи Украине почти на 61 млрд долларов стало для Джонсона "одним из важнейших решений в его политической карьере". Политик голосовал против финансирования нашего государства, когда был рядовым членом Палаты представителей.

Отмечается, что получив кресло спикера, Джонсон начал слышать голоса республиканцев, в частности, бывшего государственного секретаря Майка Помпео, убеждавшего его в необходимости одобрить помощь Украине в ее борьбе против российского вторжения.

Кроме того, в марте президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру лично с просьбой о поддержке. Но неизгладимое впечатление на него произвел ключевой брифинг разведки от директора ЦРУ Билла Бернса.

Также Джонсон запомнился тем, что заявил, что США должны разрешить Киеву вести войну так, как он считает нужным. Украине нужно разрешить бить американским оружием по военным целям на территории страны-агрессора России, говорил он. Джонсон отмечал, что попросит Байдена снять ограничения для Украины на удары по РФ.

Спикер заявлял, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может положить конец войне в Украине. При этом он подчеркнул, что республиканцы поддерживают идею мира через силу. Также чиновник намекнул, что если бы Трамп был президентом, РФ не вторглась бы в Украину.

Стоит отметить, что месяц назад Майк Джонсон заявил, что его поддержка отправки дополнительных денег Украине ослабевает. Дословно он сказал: "У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября республиканцы избрали нового лидера своего большинства в Сенате. Им стал 63-летний политик Джон Тун. Его не считают большим поклонником новоизбранного президента Дональда Трампа.

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