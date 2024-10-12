'Надеюсь, что это не нужно': Майк Джонсон заявил, что не хочет продолжения финансирования Украины

Спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) Майк Джонсон заявил, что его поддержка отправки дополнительных денег Украине ослабевает. Дословно он сказал такое: "У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины".

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Об этом Джонсон сказал в интервью изданию Punchbowl News. Политик не хочет продолжения поддержки Украины со стороны США и надеется, "что это не нужно".

Он также считает, что если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп снова станет президентом США, он сможет положить конец войне РФ против Украины.

"Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого достаточно. И я думаю, что все во всем мире от этого устали, и они хотят, чтобы это было решено", – сказал спикер Палаты представителей.

В то же время, комментируя возможную победу демократки Камалы Харрис, Джонсон сказал, что это – "отчаянный и опасный сценарий".

По его мнению, если она станет президентом Штатов, война в Украине будет продолжаться. "Поэтому какими бы ни были условия, я не уверен, но я думаю, что если Камала Харрис станет президенткой, я не думаю, что это закончится", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может положить конец войне в Украине. При этом он подчеркнул, что республиканцы поддерживают идею мира через силу.

Также Джонсон намекнул, что если бы Трамп был президентом, РФ не вторглась бы в Украину.

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