Решится ли Трамп предоставить Украине ядерное оружие: политолог объяснила позицию лидера США

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что он хочет сократить количество ядерного оружия в мире. О предоставлении такого вооружения Украине можно говорить "в рамках совершенно неожиданных поворотов администрации Трампа".

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказала политолог-американист Александра Филипенко. На днях Трамп заявил, что он хочет возобновить с Китаем и Россией переговоры касательно уменьшения ядерных арсеналов. У последней, как известно, количество ядерных боеголовок самое большое, если сравнивать со всеми странами, которые де-юре и де-факто являются ядерными державами.

Де-юре в мире только пять стран имеют в своем арсенале ядерное оружие (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай), но де-факто в этот список добавляют Пакистан, Индию, Израиль и некоторые другие страны.

"Вполне возможно, Дональд Трамп вообще попытается привести де-факто к де-юре... Просто мы все не принимаем, что у Индии и Пакистана, скорее всего, есть ядерное оружие. Они это официально не декларируют. И у Израиля тоже, скорее всего, есть ядерное оружие. Но де-юре это не признается", – сказала Филипенко.

Она предположила, что Трамп может включить в переговоры по стратегической стабильности и другие страны помимо Китая и РФ.

"Может быть, он туда включит еще и страны, которые ранее не признавались как ядерные державы, вот так давайте сформулируем. В такой конфигурации можно говорить даже и о предоставлении действительно ядерного оружия Украине. Но это в рамках совершенно неожиданных поворотов администрации Трампа", – отметила политолог.

По ее мнению, заявления о возможности предоставления ядерного оружия Украине не направлены на то, чтобы Киев не так сильно боролся за место в НАТО. Опция вступления нашей страны в Альянс все еще обсуждается.

"Это, конечно, и средство давления на Россию, и в целом средство давления на все страны, нужно сказать. В целом, и это сигнал вообще, на самом деле, главным образом, это сигнал, что мы находимся в новом мире, мы находимся в новой ситуации, мы находимся в новой, абсолютно в новой реальности. И вот это главное, что это главный сигнал, даже не в смысле давления на Россию", – заявила Филипенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно гарантий безопасности для Украины, если вступление в НАТО станет невозможным. По его словам, если Соединенные Штаты не готовы поддержать Украину в ее стремлении стать членом НАТО, то следует обеспечить страну альтернативными средствами защиты, в частности, ядерным оружием.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в США не исключают полностью вероятность предоставления Украине ядерного оружия. Это будет зависеть от решения президента США Дональда Трампа.

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