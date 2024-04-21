1. Это прежде всего определенное, извините за не совсем точный термин (лучшего просто не смог найти), облегчение в этой войне. При правильном планировании и выполнении этих планов новое оружие позволит прежде всего выровнять ситуацию. О чем-то более глобальном, пока говорить очень сложно.

Далее текст на языке оригинала.

2. Причина голосования в конгрессе, и это моя личная версия, лежит не столько в прозрении трампистов, сколько в рейтингах начавшихся опускаться республиканцев. Ставка на изоляционистов оказалась не совсем корректной и Трампу нужно было менять тактику. Конечно, я не могу и, тем более не хочу, умалять огромную работу, которую делали украинские дипломаты и не только, но все же, главная причина – падение рейтингов перед выборами и попытка сломать этот тренд.

3. Коллективная мера и США до сих пор не имеют главного ответа: ответы на вопрос "Что такое победа?" в их понимании. Пока США живут в парадигме концепции Киссинджера о балансе систем, а не развале России или нечто подобное. Но Западу точно нужны переговоры. Поэтому не исключено, что есть двухпартийная стратегия: если Украина не хочет переговоров – идет задержка с оружием. Если Россия отказывается от переговоров (после выборов Россия де-факто вышла из разговоров о переговорах) – Украина получает оружие.

4. Первая реакция россиян была слишком вялой. Судя по всему, они почему-то не готовы к этому решению. Единственное, на что стоит нам обратить внимание – это артикулированные заявления Лаврова о Харькове. Единственное, что Россия решила проартикулировать – это то, что она будет продолжать войну (после выборов 17 марта российские элиты перешли исключительно на воинственную риторику). Путин уверовал снова в "Киев через три дня". Сейчас российские элиты явно не готовы отказываться от этой идеи и отрезвление начнет приходить не раньше середины лета.

5. План Путина пока остается неизменным: попытка максимального захвата территорий за летнюю кампанию и навязывание Запада переговоров с тремя основными пунктами: обещание снятия санкций, уменьшение украинской армии, демилитаризованная зона и запрет оружия дальнего радиуса действия (читайте стамбульские договоренности наконец-то, выборы в Украине (россияне хотели бы с понятным для них результатом). Решения конгресса и, особенно, если оружие поступит не в течение месяцев, как всегда, а в течение недель, как об этом пишут западные СМИ, ломает эти планы и поэтому Кремль просто не понимает, что с этим делать и просто откладывает смену планов на потом. Точнее, ожидает результатов летней кампании и внимательно смотрит, как себя будет вести в последующие месяцы Китай.

И напоследок хочу отметить еще две вещи. Во-первых, как бы то ни было – это решение конгресса крайне важно для нас именно сейчас. И это может помочь нам стабилизировать ситуацию.

Второй аспект более универсален, но мы о нем все время забываем. Украинцы ужасно любят размышлять о мудрости Китая, который живет в концепции "плюс 50 лет", но сами рассматривают все с точки зрения фукуямовского "конца истории", когда каждый позитив или негатив пожизненно зафиксирован и свершен. Это одна из главных внутренних угроз, но с ней мы даже не стремимся бороться. Почему? Ибо это, с одной стороны, требует интеллектуальных сверхусилий, а с другой, невыгодно политикам. Политик хочет уже сейчас трубить о победе или предательстве. Поэтому нынешнее решение – это "облегчение", ограниченное по времени.