Рекордное сокращение: США рассекретили данные о своем ядерном оружии

Соединенные Штаты продолжают сокращать свой ядерный арсенал. В сентябре 2023 года количество ядерных боеголовок в США составило 3748.

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Такую информацию опубликовало Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) на своем официальном сайте в субботу, 20 июля. Согласно данным, с 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок.

Еще около 2000 единиц ядерного оружия были сняты с вооружения и они ожидают демонтажа.

В общем, американские ядерные запасы уменьшились на 88% с 1967 года. Кроме того, с 30 сентября 1991 г. количество нестратегического ядерного оружия сократилось более чем на 90%.

"Во время Холодной войны Соединенные Штаты имели большое количество и широкий спектр нестратегического ядерного оружия, также известного как тактическое ядерное оружие. С 1991 года Соединенные Штаты сняли с вооружения и демонтировали почти все это оружие", – говорится в документе.

Напомним, США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры на уровне неправительственных делегаций по ядерным вооружениям. Двухдневные консультации состоялись в марте в конференцзале одной из гостиниц в Шанхае.

Ранее сообщалось, что Китай продолжает расширять свои запасы ядерного оружия быстрее других стран мира. Только в 2023 году ядерный арсенал Китая вырос с 410 до 500 боеголовок.

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