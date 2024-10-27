Рейтинг самых сильных армий мира: какие места заняли войска Украины и России в 2024 году

Американский новостной журнал U.S. News and World Report опубликовал свой ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. Его возглавила страна-агрессор Россия. Украина оказалась на восьмом месте.

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Рейтинг был опубликован на сайте журнала 25 октября. Согласно ему, армия РФ в 2024 году была сильнейшей в мире, на втором месте – США, на третьем – Израиль.

Четвертое место заняла армия Китая.

Следующие в рейтинге – Южная Корея, Иран и Великобритания.

Германия и Турция замыкают первую десятку в рейтинге.

Армия Беларуси, по данным U.S. News and World Report, – 12-я среди сильнейших в мире.

Авторы рейтинга объясняют, что экономика РФ питается за счет своих огромных природных ресурсов, ведущими отраслями является добыча нефти и газа.

Также Россию назвали одним из крупнейших в мире экспортеров оружия, которое уступает только Соединенным Штатам.

Что касается Украины, US News and World Report отмечает, что "нация, история которой пережила длительные периоды оккупации со стороны других стран, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами".

US News and World Report – одно из самых известных американских изданий, специализирующихся на новостях, аналитике и рейтингах.

Как сообщал OBOZ.UA, в рейтинге Global Firepower, обнародованном в начале 2024 года, первое место заняла армия США, России же досталось второе. Китай замкнул тройку лидеров. Украина в этом рейтинге заняла 18-е место в мире, а среди армий Европы – четвертое.

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