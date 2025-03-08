Рейтинг Макрона вырос на фоне его поддержки Украины и призывов увеличивать расходы на оборону – Bloomberg

Последние "замеры" общественного мнения во Франции показали рост рейтингов действующего президента страны Эммануэля Макрона. В марте количество французов, одобряющих действия главы государства, выросло на 7%: поддерживает Макрона сейчас каждый третий гражданин страны.

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Рост популярности президента Франции связан с его настаиванием на усилении поддержки Украины на фоне измены со стороны США и отстаиванием необходимости увеличения расходов на оборону в Европе. Результаты опроса, проведённого 6-7 марта Ifop для Ouest-France, публикует Bloomberg.

"Согласно опросу Ifop для Ouest-France, рейтинг одобрения Эммануэля Макрона поднялся до самого высокого уровня с июня, поскольку президент Франции настаивает на европейских усилиях по поддержке Украины. Его популярность выросла до 31% в марте, что на семь пунктов больше, чем в предыдущем месяце, и почти на уровне перед прошлогодними досрочными парламентскими выборами. Напротив, одобрение премьер-министра Франсуа Байру упало на пять пунктов до 34%", – говорится в публикации.

Рост популярности Макрона и одобрение его деятельности фиксируется после того, как президент Франции поставил себя в центр европейских усилий по увеличению расходов на оборону и оказанию поддержки Украине на фоне фактического выхода США из союзнических отношений. В частности, французский лидер предложил начать переговоры по использованию потенциала ядерного оружия страны для защиты союзников на континенте.

"Опрос также показал, что 53% респондентов обеспокоены международными делами, связанными с Украиной, а 84% считают, что мир не может быть достигнут без участия пострадавшей от войны страны", – цитирует результаты опроса Bloomberg.

Наибольший рост одобрения Макрона зафиксирован среди пожилых избирателей и "белых воротничков" (так называют работников умственного труда, служащих, чиновников, работники аппарата управления, менеджеров, инженерно-технический персонал), которые являются его сильнейшими сторонниками. Среди этих категорий населения процент роста симпатий к Макрону измеряется двузначными цифрами.

Напомним, 5 марта, в день, когда президент США Дональд Трамп обращался в Конгресс, Макрон выступил с обращением к французской нации.

В своем обращении он отметил, что "Россия представляет угрозу для Франции и Европы" и предложил использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС, а также сообщил о решении увеличить производство оружия в Европе.

В то же время Макрон подчеркнул, что мирный договор не может означать капитуляцию Украины и напомнил о нарушении Москвой Минских договоренностей, что является красноречивым свидетельством того, что верить России нельзя, потому что она не придерживается взятых на себя обязательств.

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