Кремлевский шантаж: сколько раз пугали ядрышкой на российском телевидении с 2022 года

С начала полномасштабного вторжения России в Украину тема ядерного оружия стала одним из главных элементов российской пропаганды. По данным украинского проекта War of Words, с февраля 2022 г. в российских СМИ зафиксировано более 5500 упоминаний о возможности применения ядерного оружия.

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Об этом пишет "Голос Америки", ссылаясь на отчет War of Words. Исследователи указали на тенденции и назвали цель кремлевского шантажа.

Как фиксировали угрозы

В архив War of Words входят более 100,000 единиц видео- и аудиоматериалов по российскому телевидению, Telegram-каналам и RuTube, которые можно просматривать с английскими субтитрами.

Это позволяет исследователям выявлять тенденции, анализировать ключевые темы и сопоставлять их с событиями в поле боя и политическими ситуациями вокруг российско-украинской войны.

Пики ядерных угроз

По данным аналитиков, ядерная риторика РФ носит циклический характер и совпадает с важными событиями на фронте или политическими решениями.

Интересно, что пик ядерных угроз произошел не сейчас, а в конце 2022 года.

Самая интенсивная риторика звучала в октябре два года назад. Всего за месяц зафиксировано 2800 таких случаев, то есть более 90 раз в день. Этот пик пришелся на успешные контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Тогда, по словам украинских аналитиков, было зафиксировано наибольшее упоминание слов "ядерный" в разных вариантах и в сочетании со словами "оружие", "война", "удар", "государство".

А в 2023 году самый большой пик пришелся на время издания ордера МКС на арест диктатора Владимира Путина.

Аналитики создали "Индекс пустых ядерных угроз России". Он демонстрирует, что использование терминов "ядерное оружие", "война", "удар" и тому подобное усугубляется после поражений РФ на поле боя или важных международных событий.

Цель "ядерных пугалок"

По мнению Владимира Бородянского, эксминистра культуры, молодежи и спорта Украины, возглавляющего проект War of Words, ядерные угрозы являются системным инструментом устрашения Кремля.

"Российская пропаганда использует ядерную риторику в качестве механизма психологического давления, пытаясь посеять неуверенность и тревогу в западных обществах. Это шантаж, направленный на ослабление поддержки Украины", - отметил Бородянский.

Целью такого шантажа является снизить поддержку Украины, не допустить справедливого мира и закрепить "право" России на агрессию просто из-за наличия у нее ядерного оружия, добавляет Бородянский.

Что говорит Запад

В ноябре 2023 года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о расширении условий применения ядерного оружия. В этом же месяце РФ нанесла удар по Украине экспериментальной баллистической ракетой "Орешник". Это стало очередным витком напряжения.

Вашингтон и его союзники расценивают ядерную риторику Кремля как безответственную, но не видят оснований для изменения собственной ядерной политики.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российский диктатор Владимир Путин впервые лично принял участие в информационно-психологической операции против Украины и ее партнеров, пригрозив ракетой "Орешник". Дипломат, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый объяснил, что стоящий за угрозами Путина снова применить эту ракету.

Диверсии и ядерный шантаж являются основными средствами, с помощью которых Кремль надеется запугать Запад и заставить его отказаться от поддержки Украины. Так считает глава МИ-6 Ричард Мур.

В Пентагоне отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ. Ведомство США назвало действия Кремля "безответственными". В то же время, в Минобороны США отметили, что не наблюдают признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

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