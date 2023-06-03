'Разжигатель войны – Путин': Шольц резко ответил критикам предоставления оружия Украине. Видео

Канцлер Германии Олаф Шольц яростно защищал отправку помощи Украине после того, как протестующие освистали его во время выступления на собрании его партии в Фалькензее под Берлином. Он подчеркнул, что разжигателем войны является кремлевский диктатор Владимир Путин.

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Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. На мероприятие 3 июня пришло примерно 100 пророссийски настроенных человек.

Во время выступления Шольца протестующие выкрикивали такие фразы, как "разжигатели войны" и "создайте мир без оружия".

В ответ немецкий канцлер указал, что разжигателем войны является Путин.

"Разжигатель войны – Путин, он вторгся в Украину с 200 тысячами солдат. Путин хочет уничтожить и завоевать Украину", – подчеркнул он.

Шольц добавил, что протестующие могли бы накричать на российского диктатора, "если бы у вас было хоть немного здравого смысла".

Немецкий лидер дал понять, что не видит другого решения, кроме как поддержать Украину не только принципиально, но и оружием, учитывая полномасштабное вторжение России в страну.

"Да, необходимо, если на страну нападают, она должна защищаться, значит, ей разрешено защищаться, что еще?" – добавил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц накануне саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что лидеры государств Альянса обсудят на встрече прежде всего конкретную поддержку Украины во время войны. Он заявил, что вопрос поддержки Украины является наиболее актуальным на сегодняшний день.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На праздновании 160-летия СДПГ Шольц выразил уверенность, что Путин проиграет войну, а Украина станет полноправным членом ЕС. В то же время, по мнению канцлера, к вступлению в НАТО украинскому государству "еще далеко" идти.

– 14 мая Зеленский встретился с Шольцем в ходе визита в Германию.