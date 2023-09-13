Развернули в аэропорту: в Данию не пустили российского чиновника, который ехал на конференцию ВОЗ

Заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Олегу Салагаю было отказано во въезде в Данию. Чиновник намеревался принять участие в проходящем в датской столице совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но его не пропустили прямо в аэропорту.

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Об этом сообщает Politico. В России этот инцидент был осужден и требуют извинений от власти Дании.

"На этом мероприятии должен присутствовать государственный секретарь и заместитель министра здравоохранения Салагай. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию", – написало посольство России в Дании в Telegram.

По информации датских СМИ, Министерство иностранных дел Дании проводит расследование этой ситуации.

Конференция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проходит в Копенгагене с 12 по 14 сентября.

Отказ российскому члену правительства произошел в контексте спора между Данией и Россией, что касается количества работников в посольствах каждой из стран.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен ранее заявлял, что до 29 сентября посольство России в Копенгагене должно уменьшить свое количество персонала до пяти дипломатов и 20 административных работников, чтобы соответствовать структуре посольства Дании в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские дипломаты стали "изгоями" в мире, столкнувшись с бойкотом и высмеиваниями. Дипломаты разных демократических стран выражают протест против дезинформации, которую распространяет Москва.

Ранее в России устроили истерику из-за решения по предоставлению Украине десятков американских истребителей F-16. Там заявили, что решение Дании и Нидерландов передать Киеву первые военные самолеты приведет только к "эскалации конфликта".