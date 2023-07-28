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Разведка Британии дала прогноз по поводу срыва зернового соглашения для Африки

Лилия Рагуцкая
Мир
1 минута
4,4 т.
Разведка Британии дала прогноз по поводу срыва зернового соглашения для Африки

Выход России из зерновой сделки ударит по продовольственной безопасности стран Африки. Черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать на Африканский континент около 30 миллионов тонн украинского зерна, теперь поставки сорваны, а цены на зерно растут.

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Последствия блокирования Россией экспорта зерна из Украины государства Африки, в частности, Эфиопия, Кения, Сомали и Судан, будут остро ощущать по меньшей мере в течение следующих двух лет. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

В российском Санкт-Петербурге 27 июля проходил саммит "Россия – Африка". На нем присутствовало 17 глав африканских государств, тогда как предыдущее мероприятие посетили 43 лидера стран Африки.

Разведка Британии дала прогноз по поводу срыва зернового соглашения для Африки

Этот саммит проходил через десять дней после выхода России из  Черноморской зерновой инициативы.

Черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая необходимое питание для государств, в частности Эфиопии, Кении, Сомали и Судана. И это приведет африканские страны к значительным проблемам.

"Помимо прямого срыва поставок, блокада Украины Россией также влечет за собой рост цен на зерно. Последствия войны в Украине почти наверняка усилят отсутствие продовольственной безопасности в Африке по крайней мере на следующие два года", – спрогнозировали в британском оборонном ведомстве.

Разведка Британии дала прогноз по поводу срыва зернового соглашения для Африки

Напомним, ранее в разведке США заявили, что Китай снабжает РФ технологиями для ведения войны против Украины.

Таможенные данные показывают, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, антирадарные технологии и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.

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