Разрушены более 60% домов: в ООН подсчитали, сколько средств нужно на восстановление сектора Газа

В Организации Объединенных Наций подсчитали ущерб, нанесенный сектору Газа после войны между террористической группировкой ХАМАС и Израилем. По предварительным подсчетам, $53 млрд потребуется для восстановления сектора Газа и преодоления гуманитарного кризиса.

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Об этом пишет издание barron's. В организации подчеркивают, что перед восстановлением анклава, кроме финансирования, требуется создание "политических рамок и рамок безопасности".

По подсчетам, более 60% жилищного фонда Газа было разрушено в результате боевых действий. В восстановлении жилья требуется около $15,2 млрд, секторов торговли и промышленности – примерно $6,9 млрд, здравоохранения – столько же. На сельское хозяйство нужно $4,2 млрд, транспорт – $2,9 млрд, водоснабжение и санитарию – $2,7 млрд, образование – $2,6 млрд.

Отдельно в докладе отмечается необходимость $1,9 млрд для экологического сектора. Эта сумма включает расходы по расчистке завалов, ликвидацию неразорванных боеприпасов и вывозу обломков.

По оценкам ООН, война привела к образованию более 50 миллионов тонн опасных отходов, в том числе неразорванные боеприпасы, асбест, строительный мусор и человеческие останки.

"Доклад оценивает потребности в восстановлении и реконструкции в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе в секторе Газа в 53,142 миллиарда долларов. Из них краткосрочные потребности в первые три года оцениваются примерно в 20,568 миллиарда долларов", – говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ООН отреагировали на план президента США Дональда Трампа по взятию под контроль сектора Газа и отселению оттуда палестинцев. Генсек Антониу Гутерреш предостерег от "этнических чисток".

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