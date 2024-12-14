Размещение миротворцев в Украине обсудят на саммите ЕС: что предложил Макрон

На саммите лидеров Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон планирует вынести на обсуждение вопрос о вероятности размещения в Украине миротворческой миссии. Идея может заключаться в размещении миротворцев на линии разграничения в случае, если между Украиной и РФ будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

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Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на европейского дипломата, говорившего с журналистами на условиях анонимности. Саммит должен пройти 18-19 декабря.

По словам собеседника, эта дискуссия неизбежна, даже учитывая, что публично чиновники ЕС говорят, что эти дискуссии преждевременны. В частности, так выразилась и новая топ-дипломатка Евросоюза Кая Каллас.

Однако, учитывая визит Макрона в Польшу для обсуждения этого вопроса, а также дискуссии в СМИ по теме миротворцев и предстоящий приход к власти в США Дональда Трампа, эту тему на саммите не минуют.

Еще два дипломата в разговоре с Радио Свобода отметили, что идея миротворческой миссии поднимается именно с целью подготовки к разговору с Трампом и обеспечения того, что голос Европы будут учитывать во время вероятных переговоров о завершении войны.

В то же время, по их словам, тема миротворцев сейчас очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Макрон посетил Польшу для обсуждения плана европейской миротворческой миссии. Эксперт Французского института международных отношений (IFRI), работающий над проектом миссии, сказала, что она миссия может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Польша может взять на себя командование одной из них.

– В то же время в Польше идею Макрона не поддержали. Глава МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава не рассматривает никакого отправления войск в Украину.

– Официально с конкретным предложением о направлении миссии на территорию Украины Макрон пока не выступал.

– Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что инициатива Макрона не является реалистичной. Путин не согласится на переговоры или прекращение боевых действий, если на линию разграничения выйдут миротворцы НАТО.

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