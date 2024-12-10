Макрон посетит Польшу, чтобы обсудить общую миротворческую миссию в Украине – Rzeczpospolita

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 12 декабря, прибудет с визитом в Польшу. В Варшаву он едет для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии.

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Она должна была бы сохранить суверенитет Украины "в рамках возможного соглашения Трампа и Путина". Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что благодаря ее военному потенциалу и географическому положению, участие Польши в миротворческой миссии имеет решающее значение.

"Насколько я понимаю, Эммануэль Макрон сказал Дональду Трампу, что Европа не только не может оставаться в стороне от переговоров США с Россией, потому что она имеет свои серьезные интересы в сфере безопасности, но и готова включиться в этот процесс финансово и не только. Все несут риск, связанный с защитой украинского суверенитета", – сказал экс-помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд.

Суть французского предложения – это миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.

Еще в феврале этого года Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину, однако тогда он не уточнил, на каких условиях это будет происходить. Более подробно эту идею он высказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 11 ноября в Париже.

Эли Тененбаум, эксперт Французского института международных отношений (IFRI), который работает над проектом такой миротворческой миссии, сказала, что она может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Польша может взять на себя командование одной из них.

В статье говорится, что есть три пути предоставления гарантий безопасности Украине.

Первый – немецкий: принятие страны в НАТО даже без окончательного установления ее границ, как это было с Германией в 1955 году. Однако Америка этого не хочет, да и Германия тоже.

Вторая модель – израильская: массовые поставки оружия в Украину даже после заключения мира. Этот вариант под вопросом учитывая бюджетные трудности как в США, так и в Европе.

Третья модель – корейская: международная миротворческая миссия, охраняющая демаркационную линию между Южной и Северной Кореей более 70 лет. Ожидается, что именно на этой третьей модели с включением элементов первой и второй будут основываться гарантии безопасности для Киева.

Напомним, ранее высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключила возможности отправки западных войск в Украину. По ее словам, в этом вопросе следует сохранять "определенную стратегическую двусмысленность".

По данным СМИ, Франция и Британия уже размышляют над вариантами размещения своих войск в Украине. Как говорят источники, войска этих стран должны на линии разграничения мониторить режим прекращения огня "для обеспечения безопасности Украины".

Между тем, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность размещения иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО. Это предложение может стать частью гарантий безопасности нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военные могут быть вовлечены в поддержание мира в Украине. По ее словам, это будет возможно при прекращении огня между Украиной и Россией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус тоже не исключил отправку немецких войск в Украину. Он сказал, что теоретически Германия могла отправить своих военнослужащих на территорию Украины в рамках миротворческой миссии после окончания войны.

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