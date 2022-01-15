Расмуссен допустил мгновенное принятие в НАТО двух стран из-за агрессии РФ: и это не Украина

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что военное вторжение Российской Федерации в Украину может подтолкнуть Финляндию и Швецию к членству в Североатлантическом альянсе. В то же время бывший генсек отметил, что не верит в нападение РФ на Украину.

По словам Расмуссена, несмотря на требования России наложить вето на расширение НАТО, двери Альянса по-прежнему останутся открытыми. Об этом он рассказал в интервью изданию Yle.

Расмуссен заверил, что Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Он уверен, что если страны выявят желание присоединиться к Альянсу на фоне агрессии РФ, это решение может быть принято незамедлительно.

"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение в одночасье. Вы могли бы стать членом уже на следующий день, потому что вы соответствуете всем необходимым критериям членства", – сказал Расмуссен финским журналистам.

Видео дня

Также он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не будет так называемым швейцаром, решающим, перед кем закрывать двери в НАТО. При этом Расмуссен уверен, что цена военного вторжения в Украину для России станет чрезвычайно высокой.

"На практике Россия требует наложить вето на расширение НАТО. Двери НАТО останутся открытыми, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин был швейцаром. Я думаю, что российская атака спровоцирует дискуссию в Финляндии и Швеции о будущем членстве в НАТО… поэтому цена нападения Путина на Украину будет чрезвычайно высокой", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в НАТО до конца не понимают, чего добивается российский президент Владимир Путин, продолжая наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной. В Альянсе также нет единого мнения о том, какие меры предпринимать в случае вторжения.

Напомним, в Кремле вновь указали на свои "красные линии" в вопросе "гарантий безопасности" от НАТО и вступления Украины в альянс. Более того, там считают, что "сотни западных военных" уже находятся на территории нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово к взаимному с Россией контролю над вооружениями, в том числе ядерными. Этот контроль также должен быть возможным для проверки.