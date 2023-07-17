Ракетный комплекс для ПВО и боеприпасы для воздушного нападения: Эстония утвердила план развития по увеличению военного потенциала в ближайшие 4 года

Министерство обороны Эстонии в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму более 1,2 млрд евро. Соответствующая информация утверждена в плане развития страны на 2024-2027 год.

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Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, сообщает Postimees. Отмечается, что для развития ПВО будет закуплен ракетный комплекс средней дальности и боеприпасы для воздушного нападения.

Также в стране начинают механизацию маневренных подразделений и продолжают увеличивать запасы боеприпасов. Помимо этого, план также предусматривает развитие военного и медицинского центра катастроф.

"Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать. Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3 процентов ВВП. Приоритетом развития является как можно скорее создание необходимых возможностей", – сказал Певкур.

По его словам, в Эмаре, согласно плану, начнется строительство дополнительных казарм, будут построены новые склады боеприпасов, продолжится строительство мобилизационных складов для частей.

Говорится в плане и о замене сторожевого корабля Pikker, увеличении софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и деньгах на планирование промпарка боеприпасов.

"Инвестиции Эстонии в оборону резко возросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения, но кроме этого важно, что мы также инвестируем в людей и инфраструктуру", – добавил Певкур.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Эстонии приняло решение о выделении очередного пакета для Украины, которая продолжает противостоять вооруженной агрессии России. Вместе с партнерами из Ирландии они поставят нашим медикам мобильный госпиталь для раненых военных.

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