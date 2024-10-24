Радары зафиксировали сигналы от дронов: Румыния поднимала в воздух истребители из-за БПЛА

Во время российского дронового обстрела Украины 23–24 октября Румыния поднимала в небо свои F-16. Радиолокационные системы ПВО страны засекли два отдельных сигнала, вероятно, от беспилотников, нарушивших национальное воздушное пространство.

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Эти цели не были замечены истребителями. Об этом поздно вечером в среду, 23 октября, сообщило румынское Министерство обороны. Это третий подобный инцидент менее чем за неделю.

Первый сигнал радар зафиксировал в 20:45, второй – около 21:20. Объекты, согласно этой информации, летели над юго-восточными уездами Констанца и Тулча, последний из которых граничит с Украиной через реку Дунай.

Два F-16, которые подняли в небо для наблюдения с 86-й авиабазы ​​Борча, не установили визуального контакта ни с одним из них, прежде чем радары потеряли их сигналы.

"О прекращении воздушной тревоги было объявлено начиная с 22:16, и самолеты F-16 вернулись на базу дислокации", – проинформировали в МО.

Добавим, что на прошлой неделе радиолокационные системы Румынии засекли два беспилотника, нарушивших воздушное пространство в два разных дня. Истребители также не смогли их обнаружить, места падений БПЛА не были найдены.

Как сообщал OBOZ.UA, 23–24 октября Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и полсотней дронов, среди которых "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа. Наша ПВО сбила 40 вражеских БПЛА. Еще семь локационно потеряны, два – повернули в направлении России и Беларуси.

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