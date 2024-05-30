'Пытаются прощупать реакцию': Ягун объяснил, что стоит за провокациями России в Балтийском море. Видео

Какие-либо посягательства РФ на шведский остров Готланд не имеют под собой никакой исторической подоплеки. Все провокации страны-агрессора в Балтийском море – как в конце концов и в других частях света – являются лишь политикой Кремля, который "пытается прощупать реакцию" мира.

Это в подкасте OBOZ.Talk объяснил военный эксперт, бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун. Он отметил, что позиция "там, где был русский, там границы не заканчиваются" и была создана в РФ именно для провокаций.

"Надо смотреть, где находится Россия, а где остров Готланд. Исторически Россия там находилась две недели, еще в 1700 годах, во время войн со Швецией они там десант высадили. Вот и все, что она может предъявить по этому острову" , – вычеркнул эксперт.

Готланд – самый большой остров в Балтийском море. Он принадлежит Швеции и имеет очень выгодное расположение: с острова можно контролировать все воздушное пространство над Балтикой и морской трафик.

Недавно в РФ был обнародован проект указа российского министерства обороны, согласно которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории Финского залива. Хотя впоследствии документ был удален, он наделал много шума.

Теоретически, хотя Готланд и находится очень далеко от границ РФ, может послужить РФ, чтобы "вклиниться в оборону НАТО" и сделать невозможным спокойное судоходство в Балтийском море. Практически оккупация острова силами РФ невозможна и "истоки" указанных документов предпринимаются "просто, чтобы дестабилизировать ситуацию", считает Ягун.

"Эти заявления, которые появляются и потом исчезают на их электронных сайтах. Они уже поднимали вопрос о том, как считается экономическая зона Арктики. И с этим вопросом "чуть-чуть переборщили" – у них экономическая зона закончилась где-то на территории Канады. То есть Россия с этими действиями пытается прощупать, какая будет реакция в той или иной стране и вообще в странах НАТО, которые ее окружают. В Латвию, или в Эстонию где-то там войдут, возьмут какую-нибудь деревню и скажут, что она "исконно русская", - привел пример эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор по поводу возможного предоставления Украине права бить по территории РФ западным оружием намекнул на возможность ядерного удара. Причем, таким ударом РФ грозит "малым странам НАТО", в частности, странам Балтии и Восточной Европы.