'Пытался остановить импорт угля из России': в Польше начали расследование экс-премьера Туска

Польская прокуратура начала расследование предполагаемого злоупотребления властью лидером оппозиции, экс-премьер-министром Дональдом Туском. Речь идет о деле десятилетней давности, когда он якобы пытался остановить импорт угля из России.

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Об этом сообщает АР. Расследование ведет прокуратура Варшавы от имени польского бизнесмена Марека Фаленты, который утверждает, что Туск, расследовал его бизнес и заставлял прекратить импорт угля из РФ.

Бизнесмен был осужден и приговорен к 2,5 годам лишения свободы за организацию тайной записи частных разговоров политических и деловых лидеров в варшавских ресторанах в 2013 и 2014 годах.

Эти беседы были опубликованы в польских журналах в 2014 году. Вскоре Туск покинул Польшу, чтобы устроиться на должность в ЕС, но публикация вызвала скандал и он не добился своего.

Сейчас прокуроры заявляют, что целью судебного разбирательства является "проверка обстоятельств, указанных в уведомлении о правонарушении".

"По мнению уведомляющей стороны, преступление заключалось в превышении должностных полномочий в связи с вмешательством в дела коммерческого юридического лица и принуждении его к прекращению деятельности", – заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярз.

По ее словам, на данном этапе офис не планирует допрашивать Туска.

Отмечается, что то время Польша импортировала большие объемы угля из России, и Туск пытался бороться с этим. А после того, как его политсила "Гражданская платформа" потеряла власть в 2015 году, импорт угля из России в Польшу увеличился, но прекратился после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

С самого начала дела о прослушивании телефонных разговоров в 2014 году Туск предположил , что оно было написано "кириллицей", что свидетельствует о том, что Россия приложила руку к попытке ослабить его правительство, потому что она выступала против импорта российского угля и стремилась к прочным связям с ЕС.

25 апреля Туск повторил это заявление и обвинил консервативную правящую партию "Право и справедливость", в действиях от имени осужденного преступника, который служил интересам России.

"ПиС преследует меня за то, что мое правительство борется с импортом российского угля. Прокуратура действует по заявлению импортера этого угля Марека Фаленты, осужденного за незаконное прослушивание телефонных разговоров. Он использовал свои записи по согласованию с ПиС, чтобы свергнуть правительство. Кириллица", – сказал он.

В то же время, правящие чиновники и государственные СМИ, в частности государственная телекомпания TVP, неоднократно изображали Туска в негативном свете, обвиняя в действиях, противоречащих интересам Польши.

Представитель правительства Петр Мюллер сказал, что Туск не выделяется, и что прокуратура должна провести расследование, если она будет уведомлена о действиях, несовместимых с законом. Он также сказал, что Туску будет предоставлена ​​возможность в ходе разбирательства "доказать, если он так считает, что нарушения закона не было".

"Прокуратура должна действовать в соответствии с законом, независимо от того, зовут ли кого-то Дональдом Туском или каким-либо другим", – сказал Мюллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Туск пристыдил западные страны, обеспокоенные экономическими потерями из-за введенных против России санкций. Он напомнил, что в Украине идет война, и российские оккупанты ежедневно убивают украинцев и разрушают мирные города и села.

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