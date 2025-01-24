"Пытается запугать общество": в МИД Украины объяснили заявления Фицо о "подготовке" Майдана в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинениями в сторону оппозиции в якобы подготовке "государственного переворота" в стране пытается запугать собственный народ. В последние месяцы тем же занималось пророссийское руководство Грузии.

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Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге в четверг, 23 января. Его транслировали на Facebook-странице украинского внешнеполического ведомства.

Он подчеркнул, что Фицо должен обратить внимание на свои действия и проанализировать, почему они вызывают недовольство людей.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина расценивает заявления главы слова этого правительства о подготовке "госпереворота" как "старания запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат, не больше и не меньше".

"Мне кажется, что премьер-министру Словакии стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые возмущают людей в его стране и проанализировать, почему так происходит. То есть, почему его собственные действия приводят к недовольству людей в его стране. И там он найдет ответы", – заметил он.

Тихий напомнил, что во время Революции Достоинства в Украине также распространяли фейки о проплаченных протестующих и "подготовленных боевиках".

"В Украине вообще по этому поводу есть собственный опыт, когда нам рассказывали, что люди на Евромайдане все проплаченные, подготовленные боевики. Это не смешно. Это тогда не было смешно. А сейчас, наверное, кажется, что просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то давно испортившееся и уже не красиво такое использовать", – добавил Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Словакии 21 января собрался для рассмотрения вопроса объявления импичмента Фицо. В ходе заседания он зачитал "секретный отчет", в котором, как утверждают депутаты, содержались обвинения в адрес его оппонентов в подготовке Майдана.

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