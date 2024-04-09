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Пытается использовать своих "игроков": в ISW рассказали о попытках Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
1,0 т.
Пытается использовать своих 'игроков': в ISW рассказали о попытках Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове

Связанная с Кремлем губернатор автономной области Молдовы Гагаузии Евгения Гуцул в эфире российского телевидения заявила, что Румыния якобы контролируют молдовское правительство. Гуцул и других пророссийских деятелей Молдовы Кремль использует для дестабилизации молдовской демократии и общества, предотвращения вступления страны в ЕС или даже для оправдания потенциальной будущей агрессии против Молдовы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 8 апреля. В частности, заявление Евгении Гуцул аналитики назвали "последней попыткой Кремля поставить под сомнение суверенитет европейских прозападных правительств".

Так, Гуцул заявила 8 апреля в интервью российскому государственному "Первому каналу", что если Гагаузия начнет процесс отделения от Молдовы, реакция будет не только со стороны молдовского правительства в Кишиневе, но и якобы со стороны Бухареста (Румыния), который якобы "контролирует" молдовские власти, то есть, со слов Гуцул, Молдова не является суверенной.

Пытается использовать своих "игроков": в ISW рассказали о попытках Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове

Гуцул также заявила, что власти Молдовы могут отреагировать на отделение Гагаузии "громкими, угрожающими заявлениями" или ввести войска в Гагаузию, а объединение Молдовы и Румынии якобы будет "смертью" Молдовы, молдовского языка и культуры.

При этом 5 апреля Гуцул заявила, что Гагаузия "немедленно" начнет процесс отделения от Молдовы, если Молдова объединится с Румынией.

В ISW полагают, что интервью Гуцул на росТВ, скорее всего, направлено на создание условий, которые оправдали бы потенциальную будущую российскую агрессию против Молдовы перед русскоязычной и пророссийской аудиторией в Гагаузии, непризнанном Приднестровье и других пророссийских регионах Европы, Средней Азии и в самой России.

Кремль, вероятно, рассматривает свои усилия в Молдове как часть более широкого экзистенциального геополитического конфликта с Западом, говорится в отчете.

В МИД РФ недавно намекнули, что страны Запада каким-то образом направляют политику национальной безопасности правительства Армении, и заявили, что Финляндия якобы "потеряла независимость в принятии внешнеполитических решений" с момента своего вступления в НАТО, напомнили в ISW.

В отчете отмечается, что ранее Кремль уже делал подобные лживые заявления о том, что НАТО якобы контролирует Украину и использует ее для угроз РФ – с целью подорвать суверенитет Украины и оправдать агрессию против нее.

"Кремль, скорее всего, продолжит утверждать, что различные государства-мишени не обладают полной суверенностью, чтобы создавать информационные условия для российских гибридных или обычных операций против них. ISW продолжает считать, что Кремль, скорее всего, пытается использовать пророссийских игроков в Молдове для дестабилизации молдовской демократии и общества, предотвращения вступления Молдовы в ЕС или даже для оправдания будущих гибридных или обычных операций против Молдовы", – заявили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта Евгения Гуцул, против которой в Молдове возбуждено уголовное дело относительно подкупа избирателей, провела в РФ встречи с диктатором Владимиром Путиным и другими топ-чиновниками страны-агрессора. В ISW тогда констатировали, что Москва и Кремль надеется использовать Гагаузию и непризнанное Приднестровье для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы.

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