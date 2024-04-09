Пытается использовать своих 'игроков': в ISW рассказали о попытках Кремля дестабилизировать ситуацию в Молдове

Связанная с Кремлем губернатор автономной области Молдовы Гагаузии Евгения Гуцул в эфире российского телевидения заявила, что Румыния якобы контролируют молдовское правительство. Гуцул и других пророссийских деятелей Молдовы Кремль использует для дестабилизации молдовской демократии и общества, предотвращения вступления страны в ЕС или даже для оправдания потенциальной будущей агрессии против Молдовы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 8 апреля. В частности, заявление Евгении Гуцул аналитики назвали "последней попыткой Кремля поставить под сомнение суверенитет европейских прозападных правительств".

Так, Гуцул заявила 8 апреля в интервью российскому государственному "Первому каналу", что если Гагаузия начнет процесс отделения от Молдовы, реакция будет не только со стороны молдовского правительства в Кишиневе, но и якобы со стороны Бухареста (Румыния), который якобы "контролирует" молдовские власти, то есть, со слов Гуцул, Молдова не является суверенной.

Гуцул также заявила, что власти Молдовы могут отреагировать на отделение Гагаузии "громкими, угрожающими заявлениями" или ввести войска в Гагаузию, а объединение Молдовы и Румынии якобы будет "смертью" Молдовы, молдовского языка и культуры.

При этом 5 апреля Гуцул заявила, что Гагаузия "немедленно" начнет процесс отделения от Молдовы, если Молдова объединится с Румынией.

В ISW полагают, что интервью Гуцул на росТВ, скорее всего, направлено на создание условий, которые оправдали бы потенциальную будущую российскую агрессию против Молдовы перед русскоязычной и пророссийской аудиторией в Гагаузии, непризнанном Приднестровье и других пророссийских регионах Европы, Средней Азии и в самой России.

Кремль, вероятно, рассматривает свои усилия в Молдове как часть более широкого экзистенциального геополитического конфликта с Западом, говорится в отчете.

В МИД РФ недавно намекнули, что страны Запада каким-то образом направляют политику национальной безопасности правительства Армении, и заявили, что Финляндия якобы "потеряла независимость в принятии внешнеполитических решений" с момента своего вступления в НАТО, напомнили в ISW.

В отчете отмечается, что ранее Кремль уже делал подобные лживые заявления о том, что НАТО якобы контролирует Украину и использует ее для угроз РФ – с целью подорвать суверенитет Украины и оправдать агрессию против нее.

"Кремль, скорее всего, продолжит утверждать, что различные государства-мишени не обладают полной суверенностью, чтобы создавать информационные условия для российских гибридных или обычных операций против них. ISW продолжает считать, что Кремль, скорее всего, пытается использовать пророссийских игроков в Молдове для дестабилизации молдовской демократии и общества, предотвращения вступления Молдовы в ЕС или даже для оправдания будущих гибридных или обычных операций против Молдовы", – заявили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта Евгения Гуцул, против которой в Молдове возбуждено уголовное дело относительно подкупа избирателей, провела в РФ встречи с диктатором Владимиром Путиным и другими топ-чиновниками страны-агрессора. В ISW тогда констатировали, что Москва и Кремль надеется использовать Гагаузию и непризнанное Приднестровье для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы.

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