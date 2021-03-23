Пять стран заказали более 1,5 млрд лучших вакцин от коронавируса: озвучены цены. Инфографика

Пять стран мира заказали более 1,5 миллиарда доз четырех лучших вакцин против коронавируса, которые сейчас есть на рынке, зарегистрированы и используются. Общее количество использованных доз в мире уже почти достигло 500 миллионов.

Так, на сайте Statista представлены данные на 22 и 23 марта по США, Великобритании, Италии, Франции и Германии (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Эти страны используют препараты четырех компаний:

Pfizer – эффективность 95%, цена 17 долларов ,

Moderna – эффективность 94,5%, цена 17 долларов ,

AstraZeneca – эффективность 70%, цена 3 доллара ,

Johnson & Johnson – эффективность 66%, цена 9 долларов.

Сколько доз вакцин заказала каждая страна

Так, в США используют три препарата:

Использование вакцин в США. statista.com

Pfizer – заказано 300 млн доз ,

Moderna – заказано 300 млн доз ,

Johnson & Johnson – заказано 100 млн доз.

Всего в стране вакцинировали 25,08% населения, более 80 млн человек (речь идет о первой дозе, за исключением Johnson & Johnson, которая является однодозовой).

Карта вакцинации в США.

Общее количество введенных вакцин в США.

Суточное количество введения вакцин в США.

В Великобритании используют также три вакцины:

Какие вакцины использует Великобритания. statista.com

Pfizer – заказано 40 млн доз ,

AstraZeneca – заказано 100 млн доз ,

Moderna – заказано 17 млн доз.

Всего в стране вакцинировали 41,63% населения, около 30 млн человек (речь идет о первой дозе).

Карта вакцинации в Великобритании. statista.com

Общее количество введенных доз в Великобритании. statista.com

Суточное количество введенных в Великобритании доз. statista.com

В Италии применяют четыре вакцины:

Вакцины, которые применяет Италия. statista.com

Pfizer – заказано 83 млн доз ,

Moderna – заказано 41 млн доз ,

AstraZeneca – заказано 40 млн доз ,

Johnson & Johnson – заказано 27 млн доз.

Всего в стране прививки получили 9,09% населения, около 5,5 млн человек (одну дозу).

Карта вакцинации Италии. statista.com

Общее количество введенных вакцин в Италии. statista.com

Суточное количество введенных в Италии вакцин. statista.com

В Германии используют также четыре препарата:

Вакцины, которые использует Германия. statista.com

Pfizer – заказано 114 млн доз ,

Moderna – заказано 56 млн доз ,

AstraZeneca – заказано 55 млн доз ,

Johnson & Johnson – заказано 37 млн доз.

Всего в стране вакцинировали 9,25% населения, что составляет около 8 млн человек (одну дозу).

Карта вакцинации в Германии. statista.com

Общее количество введенных в Германии доз. statista.com

Суточное количество введенных в Германии доз. statista.com

Во Франции применяется четыре вакцины:

Какие вакцины использует Франция. statista.com

Pfizer – заказано 94 млн доз ,

Moderna – заказано 46 млн доз ,

AstraZeneca – заказано 45 млн доз ,

Johnson & Johnson – заказано 29 млн доз.

Всего в стране прививку сделали 9,54% населения, то есть более 6 млн человек (одну дозу).

Карта вакцинации во Франции. statista.com

Общее количество введенных во Франции доз. statista.com

Суточное количество введенных во Франции доз. statista.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании скорость вакцинирования достигла 27 доз в секунду. Только 20 марта в стране привили 844 285 человек. В Украине же за 22 марта прививку сделали почти 11 тысяче граждан, а общее количество с начала кампании достигло 121 929.