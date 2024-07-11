Пять стран коалиции дронов для Украины создали общий фонд на €45 млн: что известно

Государства-партнеры Украины, входящие в коалицию дронов, подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает создание общего фонда на €45 миллионов ради осуществления закупок беспилотников для их быстрой и эффективной доставки ВСУ.

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Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны пяти стран-участниц от 10 июля. Текст размещен на сайте министерства обороны Великобритании.

На данный момент Британия, а также Нидерланды, Латвия, Новая Зеландия и Швеция обязались направить в общий фонд указанную сумму и ожидают поступления дополнительных взносов.

"Сегодня, 10 июля, мы подписали Меморандум о взаимопонимании, определяющий основные направления деятельности коалиции, структуру управления и механизмы закупок. Мы создаем общий фонд под руководством Британии, который позволит осуществлять совместные закупки для быстрой и эффективной доставки дронов", – указано в документе.

Там добавили, что коалиция планирует поставить в Украину 1 миллион FPV-дронов. В то же время союзники работают над обеспечением снабжения беспилотников и других типов, в том числе разведывательных, ударных и модернизированных с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, они будут работать и над системами, которые помогут ВСУ противодействовать вражеским БПЛА.

"В рамках коалиции дронов мы будем искать совместные инициативы по закупкам, чтобы использовать и расширять национальные промышленные мощности. Мы призываем выделить дополнительное финансирование для достижения таких целей. Коалиция остается открытой для присоединения других союзников и партнеров", – заявили участники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, как украинские операторы БПЛА улучшают свои возможности для блокирования российских дронов большой дальности в воздухе. Такие технологические инновации могут позволить ВСУ ослабить давление на ПВО малой и средней дальности, если будут успешно использованы в масштабах.

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