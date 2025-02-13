ПВО, бронетехника и боеприпасы: Умеров подытожил пакеты военной помощи после 'Рамштайна'

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", состоявшееся в среду, 12 февраля, было успешным. Оно подтвердило готовность партнеров и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

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Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи в Брюсселе. Его цитирует Укринформ.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что ожидаются мощные пакеты помощи от партнеров, в которые среди прочего войдут средства ПВО, перехватчики, боеприпасы, артиллерия и армированная бронетехника.

"Сегодня, как и обещали, мы провели продуктивную встречу. Делегации из 50 стран обсуждали приоритеты и бюджеты 2025 года. Военная помощь будет продолжаться. ПВО, интерсепторы (перехватчики), артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника находились в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи. Мы услышали от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь – в этом году и в будущие годы", – подчеркнул Умеров.

Он также рассказал, что украинская сторона провела двусторонние встречи с министром обороны США Питом Гегсетом и европейскими партнерами. Глава МИД назвал их "продуктивными".

"Считаю, что "Рамштайн" состоялся продуктивно. Договорились, что "Рамштайн" будет проводиться. Место и время сообщим позже", – сказал глава украинского Минобороны.

Умеров подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной по отношению к членству в Североатлантическом альянсе.

"Мы будем страной НАТО, будем страной ЕС, держим свою обороноспособность и будем это делать", – подчеркнул министр обороны.

Также, по словам Рустема Умерова, продолжается работа по привлечению миротворческих миссий.

"Уже несколько месяцев наши партнеры работают над этой моделью, она воспринимается очень позитивно, обсуждается модальность, форматы обсуждаются. Надеемся, скоро вы тоже будете слышать результаты и по этому поводу", – сказал министр.

Напомним, что с начала президентства Дональда Трампа США больше не организует заседание Контактной группы по поддержке Украины на своей базе Рамштайн в Германии. Сегодня Великобритания созвала первое заседание в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Минобороны Великобритании Джон Гили впервые возглавил заседание "Рамштайна". Он подчеркнул, что наступил решающий момент, когда партнеры должны укрепить Украину и усилить давление на Путина, чтобы обеспечить мир. Гили призвал коллег из стран Европы увеличить расходы на поддержку Украины.

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