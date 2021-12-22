Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил в будущее соглашение о гарантиях безопасности, на котором так настаивает Путин, внести еще несколько пунктов, без которых такое соглашение будет неполным. Он изложил их в своем твиттере и в колонке для газеты Washington Post:

1. Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.

2. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии как независимых стран и восстановить полный суверенитет Грузии.

3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, вернуть Крым Украине, прекратить поддержку сепаратистских сил в Украине и восстановить полный суверенитет этой европейской страны.

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4. Для повышения стратегической стабильности в Европе Россия должна удалить свои ракеты SS-26 "Искандер" из Калининграда и всех других мест развертывания, которые позволяют этой высокоточной ракете атаковать европейские цели за считанные минуты. Россия также должна удалить из Калининграда все тактическое ядерное оружие.

5. Признавая важность защиты как личной, так и государственной безопасности, Россия соглашается прекратить операции по организации покушений на всех, кто проживает в Европе, будь то Великобритания, Германия или Россия.

6. Россия подтверждает свою приверженность уже подписанным соглашениям, включая Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Будапештский меморандум 1994 года.