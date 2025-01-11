Байден 13 января выступит с внешнеполитической речью: СМИ узнали ключевые темы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в понедельник, 13 января, выступит с речью, посвященной внешнеполитическим вопросам. Одной из тем обращения главы государства, который покинет свой пост после инаугурации Дональда Трампа 20 января, станет помощь Украине в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Отмечается, что Байден выступит с внешнеполитической речью в Государственном департаменте, посвященной работе его администрации, направленной на укрепление Америки и ее лидерства в мире.

В среду, 15 января, в 20:00 президент Америки обратится с прощальным словом к народу из Овального кабинета.

"Голос Америки" пишет, что глава Штатов, во время речи в Госдепе, возможно, сосредоточится на необходимости США поддерживать свои партнерские союзы по всему миру.

Ожидается, что Байден будет говорить об усилиях своей администрации по расширению НАТО, сплочению союзников для предоставления Украине постоянного потока военной помощи, заключения соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией и Южной Кореей.

Издание NBC News со ссылкой на источники отмечает, что в своей прощальной речи 15 января Байден обратится к американцам, обсуждая свое видение будущего и анализируя свою госслужебную деятельность, в частности, свои четыре года в должности президента.

Ожидается, что президентское выступление будет в духе традиционных прощальных речей, таких как у Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, а также у Барака Обамы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Джо Байдену, его администрации и всему американскому народу за новый пакет санкций против РФ. Мероприятия направлены более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором.

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