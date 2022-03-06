Путина нужно остановить! В Нью-Йорке провели акцию с требованием закрыть небо над Украиной. Видео

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Художники в Нью-Йорке провели акцию с требованием закрыть небо над Украиной. Они запускали со всех этажей музея Соломона Гуггенхайма бумажные самолетики.

Видео яркой акции в поддержку Украины опубликовала в Facebook дочь покойного одесского художника Александра Ройтбурда Бетти Ройтбурд.

На каждом запущенном самолетике были напечатаны призывы остановить Путина и развязанную им войну в Украине.

Видео дня

Художники подчеркнули: закрытие неба над Украиной – это вопрос не политики, а безопасности человечества.

"Мы, художники и культурные работники в Нью-Йорке призываем к введению беспилотной зоны над Украиной и прекращению войны России против Украинского государства. Мы хотим обратить внимание на нацеление россиян на украинские атомные электростанции и призываем предотвратить мировую ядерно-гуманитарную катастрофу!" – перечислила требования художников Нью-Йорка Ройтбурд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в разных странах вышли на масштабные акции в поддержку Украины.