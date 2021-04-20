Путина 'били' тапками по лицу в Сирии. Видео

В Сирии прошла акция протеста, во время которой портрет президента РФ Владимира Путина, президента Башара Асада и ряда местных чиновников избивали тапочками. В арабском мире подобный жест символизирует наивысшую степень оскорбления.

Соответствующее видео размещено на канале انتفاضة العراق ("Восстание Ирака") в YouTube, передает OBOZREVATEL. Сирийцы таким образом обвиняли тех, кто, по их мнению, разрушил Сирию, кто виновен в смерти их родных и близких, а также в том, что многие граждане страны были вынуждены стать беженцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Среди портретов на видео, кроме фото Путина и Асада, можно заметить фото главы Хезболла в Ливане Хасана Насралла и аятоллы Ирана Али Хаменеи, а также членов правительства режима Асада.

Видео широко распространилось в социальных сетях и получило большой резонанс. Так, в Facebook под соответствующим постом люди высказывали слова поддержки и одобрения.

Некоторые пользователи Twitter разместили в своих аккаунтах карикатуры на Путина, Асада и Насраллу.

Под своим постом Фаттум Абдульфатта (Fattum Abdulfattah) написала: "После долгих лет непрерывной российской агрессии против нашего народа Путин был разочарован, он думал, что сирийцы поднимут перед ним белый флаг. Конец Путина неизбежен, и пусть его водой смоет в болото".

Пользователь под ником Orient, разместив на своей странице фото Путина, написал: "Люди из окружения Путина покупают Сирию... Почему они до конца держатся за "Маленького льва" ("Асад" в переводе с арабского – лев, - Ред.)?"

В свою очередь, пользователь под ников Basel Saneeb.AL Sannib разместил фото Путина в образе дьявола, сопроводив свой пост подписью: "Преступники в России, Иране и Сирии – самые грязные преступники в мире, их злодеяния достигают каждого".

Как писал OBOZREVATEL, российская авиация 21 марта нанесла очередной удар по городам провинции Идлиб в Сирии. Погибли минимум семь мирных жителей, ранено 14 медиков.