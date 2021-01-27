Путин захотел взаимной любви с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна и Европа должны быть вместе, а поэтому необходимо работать над нормализацией отношений.

Своим мнением он поделился во время выступления в онлайн-режиме на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости. По словам российского лидера, сейчас отношения его страны с Западом ненормальны, и, чтобы это исправить, нужно вернуться к диалогу (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера (Германии. – Ред.) Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе", – сказал Путин.

Он добавил, что не может не согласиться с таким мнением, и подчеркнул, что возглавляемое им государство тоже стоит на таких позициях. Ведь, по словам главы страны-агрессора, Россия и Европа являются одной цивилизацией, а потому нуждаются в создании единого пространства "от Лиссабона до Владивостока".

"Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня, в этом интересы России и, уверен, европейских стран", – высказался президент РФ.

"Россия, будучи страной европейской культуры, все таки чуть-чуть побольше, чем вся объединенная Европа по территории... Нужно избавиться от фобий прошлого и смотреть в будущее. Мы к этому готовы, мы этого хотим и будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимна", – подытожил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января состоялся первый телефонный разговор нового президента США Джо Байдена с Путиным. Американский лидер в ходе беседы выразил поддержку Украине и подчеркнул, что будет защищать интересы своей страны и ее союзников.