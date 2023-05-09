'Путин – военный преступник': в Эстонии устроили знаковую акцию на 9 мая, вызвав негодование у россиян. Фото

9 мая на стене Нарвского замка в Эстонии был вывешен плакат с подлинным отношением цивилизованного мира к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Место инсталляции было выбрано не случайно: замок расположен у реки Нарва, которая течет по российско-эстонской границе.

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Как свидетельствуют кадры агентства ERR, плакат, вывешенный в сторону России, гласит: Путин – военный преступник. По словам сотрудников крепости, несмотря на возмущение российских пограничников, инсталляция здесь пробудет несколько дней.

"Сегодня утром с небольшой командой единомышленников мы в течение часа установили этот плакат. Эта акция имеет простую цель: развенчать мифы российской пропаганды о якобы спасении украинцев. То, что происходит в Украине, – кровопролитная война и геноцид. Именно так мы это расцениваем", – подчеркнула директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Через несколько часов после того, как билборд появился на стене, российская сторона обратилась к пограничной службе Эстонии с призывом снять его. Однако такие просьбы не увенчались успехом.

"Представители Департамента полиции и пограничной охраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, что в своей работе мы исходим из эстонского законодательства и что у российских чиновников нет оснований требовать демонтажа плаката", – рассказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Варшаве поляки тоже выразили протест против России, которая ведет кровопролитную войну в Украине. Посол РФ Сергей Андреев подвергся остракизму за георгиевскую ленту, которую нацепил на пиджак.

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