Путин в пафосной речи о Крыме заговорил о "подарках" РФ и "братских народах". Видео

Президент России Владимир Путин выступил на стадионе "Лужники" в Москве на "праздничном" концерте – который страна-агрессор устроила в честь годовщины оккупации украинского Крыма.

Глава РФ произнес пропагандистскую речь, в которой упомянул "возвращение домой" полуострова и "братские народы". Текст выступления был опубликован на сайте Кремля 18 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сперва политик поздравил всех с "праздником" – так он назвал нарушающий международные нормы захват украинского Крыма.

Далее Путин заявил, что крымчане и севастопольцы якобы "вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации". Это он назвал праздником для его "огромной страны" и "восстановлением исторической справедливости".

"Мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно.

Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", – сказал Путин на стадионе.

Осторожно, российская пропаганда!

Добавим, концерт на московском стадионе в честь оккупации украинской территории в России позиционируют как праздничный.

Как видно на видео, стадион украсили довольно помпезно, разместив там множество флагов РФ.

В "Лужниках", в частности, планировалось выступление таких российских артистов, как Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, "Хор Турецкого", группа "Руки вверх" и других, передают "Известия".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта исполнилось ровно семь лет с начала оккупации Автономной Республики Крым Россией. Именно в этот день в 2014 году Путин подписал соответствующий договор с представителями самопровозглашенных властей полуострова.