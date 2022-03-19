Путин в панике из-за возможной революции в Москве по примеру Украины, – Джонсон

Глава РФ Владимир Путин боится Украины, потому что в нашей стране есть свобода слова и свобода выбора. Диктатор в панике из-за того, что россияне могут устроить революцию в Москве, насмотревшись на жизнь украинцев.

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступлениям на конференции Консервативной партии, передает The Independent. По его словам, Путин не верил, что Украина сможет стать членом НАТО, однако сближение Киева с Западом продолжается.

"Он боится Украину потому, что там есть свободная пресса, свободные выборы. И с каждым годом он боялся украинского примера все сильнее. Путин боялся, что это неизбежно произойдет и с ним. В путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением, а если хочешь стать оппонентом Путина на выборах, то тебя отравят или застрелят", – сказал Джонсон.

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"Путин в панике из-за возможности цветной революции в Москве. Поэтому он пытается с такой жестокостью потушить пламя свободы в Украине. И жизненно важно, чтобы у него ничего не получилось", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Джонсон заявил, что цивилизованный мир совершит большую ошибку, если в будущем решится на нормализацию отношений с Путиным. Такую ошибку Запад уже совершил в 2014-м году, после оккупации Россией части украинских территорий.

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