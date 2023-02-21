Путин в кровавой ванне и поцелуи с дьяволом: война в Украине стала главной темой карнавалов в Германии и Бельгии. Фото и видео

В Германии и Бельгии провели яркие традиционные карнавалы с сатирическими повозками. В этом году кроме климата, энергетического кризиса и протестов в Иране одной из ключевых тем этих фестивалей стала война РФ против Украины.

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В Германии карнавалы прошли в городах Дюссельдорф, Кельн и Майнц. На первом из них, который считается наиболее политизированным, особое внимание уделили президенту РФ Владимиру Путину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Диктатора изобразили несколько раз: на одной из повозок лидер страны-агрессора показан в ванне с кровью, а на второй президент РФ повсюду видит "нацистов".

В Кельне же Путина изобразили как вампира, который прокручивает Землю через мясорубку, превращая ее в кровавую кашу из могил. В этом же городе на еще одной повозке показали поцелуй российского диктатора с дьяволом.

А в Майнце с Владимиром Путиным "боролась" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В бельгийском городе Алст президента РФ изобразили закованным в колодки, с ракетой, военной техникой и следом от пинка на ягодице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на карнавале в болгарском городе Габрово президента России Владимира Путина изобразили в виде скульптуры в смирительной рубашке, из которой он высвободил одну руку и тянется ею к ядерной кнопке.

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