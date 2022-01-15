Российское вторжение в Казахстан обернулось страшной зрадой.

На днях Токаев представил новое правительство, в котором пост министра информации занял Аскар Умаров, которого российские СМИ называют "русофобом", "фашистом" и т.д.

Ранее Умаров публиковал карту большого Казахстана, на которой в состав страны был включен ряд регионов России. Называл русское население Казахстана "навязанной диаспорой" и предлагал русским переезжать в РФ. Критиковал колониальную политику российских властей.

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В общем, это как если бы в Украине Янукович назначил министром Ирину Фарион.

Истерика российских имперцев продолжается который день. Получается, что Путин ввел войска в Казахстан, чтобы привести в правительство казахских националистов. Какой удар в спину!